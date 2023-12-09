В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години: скільки прийдеться заплатити

Законопроєкт розроблено спільно з МВС і Нацполіцією

В Україні планують запровадити штрафи за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами – спеціального режиму роботи під час воєнного стану. Відповідний проект закон Верховна Рада прийняла у першому читанні.

Як повідомляє пресслужба ВРУ, за ухвалення відповідного законопроєкту №10195 за основу підтримали 233 народні депутати. Цим документом парламент запропонував внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану.

Пропонується, що за порушення комендантської години може бути накладено штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 8500 до 17000 грн. За повторне правопорушення протягом року передбачатиметься штраф у розмірі 17000 грн до 34000 грн.

За порушення суб'єктом господарювання встановленого на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану у ВР пропонують запровадити штраф для керівника суб'єкта господарювання, фізичної особи-підприємця (ФОП) у розмірі від 51000 грн до 102000 грн. За повторне – від 170000 грн до 340000 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в МВС пояснили, чому комендантську годину в Україні поки що не скасовуватимуть. На це є одразу дві причини.