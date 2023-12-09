В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа: сколько придется заплатить

Законопроект разработан совместно с МВД и Нацполицией

В Украине планируют ввести штрафы за нарушение гражданами комендантского часа, а предприятиями – специального режима работы во время военного положения. Соответствующий проект законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении.

Как сообщает пресс-служба ВРУ, принятие соответствующего законопроекта №10195 за основу поддержали 233 народных депутата. Этим документом парламент предложил внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы по установлению административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения.

Предлагается, что за нарушение комендантского часа может быть наложен штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимальных доходов граждан, то есть от 8500 до 17000 грн. За повторное правонарушение в течение года предусматривается штраф в размере от 17000 грн до 34000 грн.

За нарушение предприятием установленного на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения в ВР предлагают ввести штраф для руководителя субъекта хозяйствования, физического лица-предпринимателя (ФЛП) в размере от 51000 грн до 102000 грн. За повторное – от 170 000 грн до 340 000 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в МВД объяснили, почему комендантский час в Украине пока не будет отменен. На это есть сразу две причины.