Нарушителей комендантского часа в Украине хотят серьезно наказывать: что предлагают в Раде

Такая мера даст возможность установить наказание за нарушение комендантского часа

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено установление ответственности за нарушение комендантского часа. Бизнесу при этом придется заплатить намного больше, чем граждан, допустившим нарушение.

Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщил Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Отмечается, что этот законопроект был согласован с МВД и Нацполицией.

"Цель законопроекта — установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения", — говорится в заявлении.

Таким образом предлагается установить штрафы за нарушение комендантского часа:

для граждан — в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 8500 – 17 000 грн ).

— в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан ( ). для бизнеса — от 3000 до 6000 минимумов (51 000 – 102 000 грн).

Отметим, что сейчас никакой юридической ответственности за нарушение комендантского часа законодательством не предусмотрено. В данном случае полиция может ограничиться устным замечанием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в МВД объяснили, почему комендантский час в Украине пока не будут отменять. На это есть сразу две причины.