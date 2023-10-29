Порушників комендантської години в Україні хочуть серйозно карати: що пропонують у Раді

Така міра дасть змогу встановити покарання за порушення комендантської години

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким передбачено встановлення відповідальності за порушення комендантської години. Бізнесу при цьому доведеться заплатити набагато більше, ніж громадян, які допустили порушення.

Про це у неділю, 29 жовтня, повідомив Комітет із питань правоохоронної діяльності. Зазначається, що цей законопроект був узгоджений із МВС та Нацполіцією.

"Мета законопроекту — встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану", — йдеться у заяві.

Таким чином пропонується встановити штрафи за порушення комендантської години:

для громадян — у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 8500 — 17 000 грн ).

— у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( ). для бізнесу — від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 — 102 000 грн).

Зазначимо, що наразі жодної юридичної відповідальності за порушення комендантської години законодавством не передбачено. У цьому випадку поліція може обмежитися усним зауваженням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в МВС пояснили, чому комендантську годину в Україні поки що не скасовуватимуть. На це є одразу дві причини.