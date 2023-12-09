Третій день поспіль дефіцит в енергосистемі: у Міненерго розповіли, наскільки все серйозно

На нестачу електрики вплинули погода та обстріли

У енергосистемі України фіксується дефіцит уже третій день. Це пов’язано з двома основними проблемами: збільшення споживання через морози та пошкодження генеруючого обладнання через обстріл ворога.

Про це 9 грудня заявило Міненерго. Згідно з повідомленням відомства, дефіцит електроенергії є незначним і становить до 1,4% від добового обсягу споживання.

На ситуацію також вплинула аварія на блоці ТЕС. Однак у Міненерго пообіцяли, що ремонт та повернення в експлуатацію буде здійснено протягом доби.

У повідомленні відомства зазначено, що дефіцит буде компенсовано за рахунок додаткових резервів гідрогенерації та екстрених постачань електроенергії від сусідніх країн. 9 грудня планується імпортувати електроенергію до 5193 МВт-год.

"Ситуація контролюється. Енергосистема збалансована. Наразі графіки відключень не застосовуються і не плануються для застосування в жодній з областей. Однак важливо зменшити навантаження на енергосистему в пікові години споживання (особливо у вечірні з 16:00 до 18:00)", ― йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про рекомендації "Укренерго" щодо економії електрики для українців. Виконання цих порад населенням допоможе енергосистемі легше переносити пікові періоди споживання.