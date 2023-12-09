Краще тричі подумайте перед тим як рубати: який штраф світить за вкрадену ялинку

Комунальники намагаються запобігти незаконній вирубці хвойних дерев

В Україні заборонено самовільно вирубувати дерева. Це стосується і хвойних порід, які за традицією на новорічні свята встановлюють у своїх помешканнях українці.

Як повідомили у пресслужбі КО "Київзеленбуд", підприємство розпочало обробку хвойних дерев у зелених зонах столиці. Це щорічно роблять аби запобігти випадкам вандалізму перед новорічними святами.

Працівники комунальних підприємств, що входять до складу КО "Київзеленбуд", наносять на зелені насадження нешкідливі хімічні речовини (репеленти), які безпечні для рослин, але у теплому приміщенні виділяють неприємний запах. Оброблені хвойні дерева позначають попереджувальними табличками.

"У рамках кампанії із запобігання самовільних вирубок хвойних рослин у передноворічний період, ми розпочали обробку дерев у парках, скверах та лісах столиці. Окрім цього, передбачено спільні рейдові заходи та патрулювання з залученням працівників державної екологічної інспекції та посадовців патрульної поліції. Хочу нагадати, що самовільна вирубка дерев – це правопорушення, яке карається законом", – зазначив генеральний директор компанії Юрій Бахмат.

Також у "Київзеленбуді" нагадали, що за кожне самовільно зрубане хвойне дерево передбачено штраф, розмір якого залежить від величини та місцезнаходження зеленого насадження. У лісах – від 759 до 3432 гривень, у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 гривень, у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 11495 до 52311 гривень.

Нагадаємо, у Києві за традицією на День Святого Миколая відкрили головну ялинку країни на Софіївській площі. Вогні на зимовій красуні запалив мер столиці Віталій Кличко.