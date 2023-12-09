Лучше трижды подумайте перед тем как рубить: какой штраф светит за украденную елку

Коммунальщики пытаются предотвратить незаконную вырубку хвойных деревьев

В Украине запрещено самовольно вырубать деревья. Это касается и хвойных пород, которые по традиции на новогодние праздники устанавливают в своих домах украинцы.

Как сообщили в пресс-службе КО "Киевзеленстрой", предприятие приступило к обработке хвойных деревьев в зеленых зонах столицы. Это ежегодно делают, чтобы предотвратить случаи вандализма перед новогодними праздниками.

Сотрудники коммунальных предприятий, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", наносят на зеленые насаждения безвредные химические вещества (репелленты), которые безопасны для растений, но в теплом помещении выделяют неприятный запах. Обработанные хвойные деревья обозначают предупредительными табличками.

"В рамках кампании по предотвращению самовольных вырубок хвойных растений в предновогодний период мы начали обработку деревьев в парках, скверах и лесах столицы. Кроме этого, предусмотрены совместные рейдовые мероприятия и патрулирование с привлечением работников государственной экологической инспекции и должностных лиц патрульной полиции. самовольная вырубка деревьев – это правонарушение, которое карается законом", – отметил генеральный директор компании Юрий Бахмат.

Также в "Киевзеленстрое" напомнили, что за каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф, размер которого зависит от величины и местонахождение зеленого насаждения. В лесах – от 759 до 3432 гривен, в черте города и других населенных пунктов – от 1152 до 1852 гривен, в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 11495 до 52311 гривен.

Напомним, в Киеве по традиции в День Святого Николая открыли главную елку страны на Софиевской площади. Огни на зимней красотке зажег мэр столицы Виталий Кличко.