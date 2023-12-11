Полковник запасу назвав вартість повернення ядерки до України: у мережі так сперечаються, що дісталося й військовому

Заява чоловіка неабияк "взбадьорила" громадян

Україна здатна знову стати ядерною державою. Для цього навіть не потрібні захмарні суми.

Таку думку висловив полковник запасу та колишній керівник управління верифікації Генштабу Петро Канонік в інтерв’ю інформагенству "Ми-Вінничани". За його словами, Україні потрібне нібито не більше чотирьох мільярдів доларів, щоб відновити виробництво ядерних боєприпасів.

"Фахівці у нас є, можливості є. Потрібні лише гроші. Все інше ми можемо зробити", — стверджує він.

Варто зазначити, що така заява неабияк "взбадьорила" громадян. Вони почали активно обговорювати її. При цьому, повідомлення користувачів кардинально різнилися в думках. Так, наприклад, деякі з них активно підтримали ідею повернення ядерної зброї і навіть пропонували "скинутися". Інші були проти, заявляючи, що це "безглуздо", оскільки в ядерній війні немає переможців. Ну і ще дехто засумнівався у словах Каноніка.

Ще кілька слів важливо вказати про особистість Каноніка, яка, до речі, у деяких викликала питання ще задовго до інтерв’ю. Зокрема, видання Vin Media пише, що полковник запам’ятався депутатам, громадським діячам та журналістам критикою пенсійного забезпечення, участю в мітингах перед облрадою, плутаниною з власною "біографією" і навіть фото в "Однокласниках" із головою бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним. Ось, що про нього писали ще 2018 року:

"На початку березня 2018 року Канонік знов врізався у інфопростір Вінниччини своїми гучними заявами під час чергової сесії облради. Тоді представники кількох ЗМІ поставили Каноніку кілька питань. Як виявилося, з 2010 року він обіймав посаду заступника начальника управління верифікації Генштабу України. У 2014-15 роках він був у складі Спільного центру з контролю і координації припинення вогню і розведення сторін. У свій час навіть виконував обов'язки керівника однієї з груп. Як парламентер був у окупованому Донецьку. Що стосується нагород, то більшу частину з них полковник отримав не в період бойових дій. При цьому він запевняє, що тричі йому хотіли дати Героя, але не дали. Під час березневої бесіди з журналістами до Канонінку підійшов Андрій Грачов, який служив в 93 бригаді. Їх діалог не відрізнявся люб'язностями. Андрій назвав полковника "клоуном рядженим" і звинуватив у брехні.

Про себе Канонік розповідав журналістам так: "Мене три рази представляли на звання Героя і три ордени. Я з рук Президента від нагород відмовлявся. В мене 50 нагород, 37 відомчих, 5 державних, громадських 5 – 6. Відомчі нагороди від Міністра оборони СРСР, міністра оборони України… З 2014 року – жодної нагороди, бо я відмовлявся її отримувати з рук нинішнього Президента. Я був на самій передовій – Донецький аеропорт. На окупованій території я керував координаційним центром – спільний центр по координації та контролю по припиненню вогню… Зараз я не в складі ЗСУ, з 2017 року. Я знаходжусь в розпорядженні і водночас очолюю координаційний комітет ветеранських організацій силових структур Вінниці і області", — йдеться у матеріалі.

Також видання додає, що за кілька місяців до початку Революції гідності Петро Канонік, начальник відділу нерозповсюдження зброї – заступник начальника Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України, був членом делегації України для участі у засіданні українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю. І нагадує, що рекомендував його туди своїм розпорядженням Віктор Янукович.

"Щодо буремних подій 2014-16 років, то про свій "бойовий" шлях, як справжній полковник, Петро Іванович розповів сам. Хоча його слова у сесійній залі та пізніше журналістам настільки різняться, здається, що Канонік мабуть губиться, коли каже щось "на камеру"…

Спочатку він заявив:

"Я воював у Дебальцево. Сам вибирав найбезпечніші місця. Воював в Донецькому аеропорту… Довгий і тривалий час керував координаційним центром на окупованій території в місті Донецьк. Я знаю, що таке війна"…

Нагадаємо, саме у Донецьку зроблена світлина Каноніка з Пушиліним. Далі найцікавіше. На сесії полковник згадував, як його терористи чи не щодня виводили на розстріл. Але вже за кілька днів він змінив "покази".

"Біля мене постійно стояла батарея "Градів", яка лупила по нашим позиціям. Інколи провокувала, і по своїм позиціям лупила. Я мав постійну можливість і обов'язок зв'язуватися з Захарченком, зустрічався з ним, з Пушиліним, Пургіним, з Кононовим — це очільник незаконних формувань, банд. Він себе називає міністром оборони. З Денисом Синінковим, який був начальником штабу цих формувань — зізнається Канонік", — нагадують журналісти, при цьому відзначаючи "Дивна плутанина, як на полковника". І додають ще рядок слів Каноніка:

"В аеропорту я вигнав з процедури перевірки серба, який себе називав командиром батальйону, це друг Мотороли і Гіві. А Моторола і Гіві тоді стояли на відстані 50 метрів, як я попередньо домовився з їхнім командуванням. Я підходив від того в зеленій формі генерала… Це був генерал Синінков, начальник штабу "ДНР", герой "ДНР"

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