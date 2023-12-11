Полковник запаса назвал стоимость возвращения ядерки в Украину: в сети так спорят, что досталось и военному

Заявление мужчины изрядно "взбодрило" граждан

Украина способна снова стать ядерной державой. Для этого даже не нужны заоблачные суммы.

Такое мнение высказал полковник запаса и бывший руководитель управления верификации Генштаба Петр Каноник в интервью информагенству "Мы-Винничане". По его словам, Украине нужно якобы не более четырех миллиардов долларов, чтобы восстановить производство ядерных боеприпасов.

"Специалисты у нас есть, возможности есть. Нужны только деньги. Все остальное мы можем сделать", — утверждает он.

Стоит отметить, что такое заявление изрядно "взбодрило" граждан. Они начали активно его обсуждать. При этом сообщения пользователей кардинально отличались во мнениях. Так, например, некоторые из них активно поддержали идею возвращения ядерного оружия и даже предлагали "скинуться". Другие были против, заявляя, что это "бессмысленно", так как в ядерной войне нет победителей. Ну и еще некоторые усомнились в словах Каноника.

Еще пару слов важно указать о личности Каноника, которая, к слову, у некоторых, вызывала вопросы еще задолго до интервью. В частности, издание Vin Media пишет, что полковник запомнился депутатам, общественным деятелям и журналистам критикой пенсионного обеспечения, участием в митингах перед облсоветом, неразберихой с собственной "биографией" и даже фото в "Одноклассниках" с главой боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным. Вот, что о нем писали еще в 2018 году:

"В начале марта 2018 года Каноник врезался в инфопространство Винницкой области своими громкими заявлениями во время очередной сессии облсовета. Тогда представители нескольких СМИ задали Канонику несколько вопросов. Как оказалось, с 2010 года занимал должность заместителя начальника управления верификации Генштаба Украины. В 2014-15 годах он был в составе Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разведения сторон. Одно время даже исполнял обязанности руководителя одной из групп. Как переговорщик был в оккупированном Донецке. Что касается наград, то большую часть из них полковник получил не в период боевых действий. При этом он уверяет, что трижды ему хотели дать Героя, но не дали. Во время мартовской беседы с журналистами к Канонинку подошел Андрей Грачев, служивший в 93 бригаде. Их диалог не отличался любезностями. Андрей назвал полковника "клоуном ряженым" и обвинил во лжи.

О себе Каноник рассказывал журналистам так: "Меня три раза представляли на звание Героя и три ордена. Я из рук Президента от наград отказывался. У меня 50 наград, 37 ведомственных, 5 государственных, общественных 5 – 6. Ведомственные награды от Министра обороны СССР, министра обороны Украины… С 2014 года – никакой награды, потому что я отказывался ее получать из рук нынешнего Президента. Я был на самой передовой – Донецкий аэропорт. На оккупированной территории я руководил координационным центром – общий центр по координации и контролю по прекращению огня… Сейчас я не в составе ВСУ с 2017 года. Я нахожусь в распоряжении и одновременно возглавляю координационный комитет ветеранских организаций силовых структур Винницы и области", — говорится в материале.

Также издание добавляет, что за несколько месяцев до начала Революции Достоинства Петр Каноник, начальник отдела нераспространения оружия – заместитель начальника Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, был членом делегации Украины для участия в заседании украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля. И напоминает, что рекомендовал его туда своим распоряжением Виктор Янукович.

"Что касается событий 2014-16 годов, то о своем "боевом" пути, как настоящий полковник, Петр Иванович рассказал сам. Хотя его слова в сессионном зале и позже журналистам настолько отличаются, кажется, что Каноник, видимо, теряется, когда говорит что-то "на камеру"…Сначала он заявил:

"Я воевал в Дебальцево. Сам выбирал самые безопасные места. Воевал в Донецком аэропорту… Долгое и долгое время руководил координационным центром на оккупированной территории в Донецке. Я знаю, что такое война"…

Напомним, именно в Донецке сделана фотография Каноника с Пушилиным. Дальше самое интересное. На сессии полковник вспоминал, как его террористы ежедневно выводили на расстрел. Но уже через несколько дней он сменил "показания".

"У меня постоянно стояла батарея "Градов", которая лупила по нашим позициям. Иногда провоцировала, и по своим позициям лупила. У меня была постоянная возможность и обязанность связываться с Захарченко, встречался с ним, с Пушилиным, Пургиным, с Кононовым – это глава незаконных формирований, банд. Он называет себя министром обороны. С Денисом Сининковым, который был начальником штаба этих формирований", – признается Каноник", — напоминают журналисты при этом отмечая "Странная путаница, как на полковника". И добавляют еще строчку слов Каноника:

"В аэропорту я выгнал из процедуры проверки серба, называвшего себя командиром батальона, это друг Моторолы и Гиви. Моторола и Гиви тогда стояли на расстоянии 50 метров, как я предварительно договорился с их командованием. Я подходил от этого в зеленой форме генерала… Это был генерал Сининков, начальник штаба ДНР, герой ДНР".

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