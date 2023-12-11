Доходи в 4 рази менші, ніж у дружини: скільки Арахамія заробив за 2022 рік

У дружини депутата Вікторії вищі доходи та кілька транспортних засобів у власності

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за 2022 рік задекларував 418 188 грн зарплати. Це вчетверо менше, ніж заробила його дружина Вікторія.

Дохід дружини нардепа від підприємницької діяльності минулого року становив 1 677 170 грн. Документ, що підтверджує ці дані,опубліковано у Єдиному державному реєстрі декларацій.

На банківських рахунках Давида Арахамії знаходиться 1 304 234 грн та $20 803. Ще більше у "слуги народу" готівки ― $650 000 та EUR100 000. У спільному користуванні подружжя перебуває 2 700 000 грн, $250 000 та $250 000.

Нардеп задекларував квартиру у столиці (70,5 кв. м.) та два нежитлові приміщення у Миколаєві (400,1 кв. м та 231,3 кв. м). Він також має чотири земельні ділянки у Віта-Поштовій (Київська область), і будинок площею 295,7 кв. м. там же.

У декларації йдеться, що на банківських вкладах Вікторії Арахамії зберігається 234 385 грн. і $21 036. Вона також отримала 2 млн. 421 тис. грн. від відчуження рухомого майна. Дружина нардепа володіє легковим автомобілем Mercedes-Benz S 350 d 2017 року випуску та квадроциклом BRP Maverick 7tkh xrs turbo 2020 року.

Вікторія Арахамія має у власності три квартири у столиці: дві площею 52,2 кв. м та одна 50,5 кв. м. Ще дві квартири у неї є у Миколаєві, та будинок в області. З кінця 2022 року дружина депутата орендує дві машини – Audi Q4 e-tron та Mercedes-Benz V 300 d. Ці транспортні засоби належать фізособам. Обидві машини випущені у 2021 році.

Зазначимо, що раніше Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) відкрило публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. З доходами осіб, уповноважених виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, можуть ознайомитися все охочі. Однак варто врахувати, що актуальні дані про деяких чиновників все ж таки будуть приховані.

"Телеграф" раніше писав про доходи віце-прем’єра Олександра Кубракова за 2022 рік.