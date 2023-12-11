Доходы в 4 раза меньше, чем у жены: сколько Арахамия заработал за 2022 год

У супруги депутата Виктории выше доходы и несколько транспортных средств в собственности

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия за 2022 год задекларировал 418 188 грн зарплаты. Это в четыре раза меньше, чем заработала его супруга Виктория.

Доход жены нардепа от предпринимательской деятельности в прошлом году составил 1 677 170 грн. Документ, подтверждающий эти данные, опубликован в Единственном государственном реестре деклараций.

На банковских счетах Давида Арахамии находится 1 304 234 грн и $20 803. Еще больше у "слуги народа" наличных ― $650 000 и EUR100 000. В совместном пользовании супругов находится 2 700 000 грн, $250 000 и EUR100 000 наличными.

Нардеп задекларировал квартиру в столице (70,5 кв. м.) и два нежилых помещения в Николаеве (400,1 кв. м и 231,3 кв. м). У него также есть четыре земельных участка в Вите-Почтовой (Киевская область), и дом площадью 295,7 кв. м. там же.

В декларации говорится, что на банковских вкладах Виктории Арахамии хранится 234 385 грн и $21 036. Она также получила 2 млн 421 тыс. грн от отчуждения движимого имущества. Супруга нардепа владеет легковым автомобилем Mercedes-benz S 350 d 2017 года выпуска и квадроциклом BRP Maverick 7tkh xrs turbo 2020 года.

Виктория Арахамия владеет тремя квартирами в столице: две площадью по 52,2 кв. м и одна 50,5 кв. м. Еще две квартиры у нее есть в Николаеве, и дом в области. С конца 2022 года супруга депутата арендует две машины ― Audi Q4 e-tron и Mercedes-Benz V 300 d. Эти транспортные средства принадлежат физлицам. Обе машины выпущены в 2021 году.

Отметим, что ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) открыло публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций. С доходами лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, могут ознакомиться все желающие. Однако стоит учесть, что актуальные данные о некоторых чиновниках все же будут скрыты.

"Телеграф" ранее писал о доходах вице-премьера Александра Кубракова за 2022 год.