Був на Майдані у 2014-му: російський неонацист Мільчаков зробив скандальне зізнання щодо "Беркута"

В Україні проти нього розслідується кримінальна справа

Російський неонацист з ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков стверджує, що у 2014 році передавав снайперам українського "Беркуту" набої. Ними вони мали розстрілювати протестувальників на Майдані у Києві.

Про це він заявив у інтерв'ю одному з російських пропагандистів. Мільчаков зазначив, що був на Майдані у 2014 році "як спостерігач".

"Передав українському "Беркуту" дві пачки патронів 12-го калібру. Вони зразу по натовпу стріляти почали", – заявив він.

Як відомо, Мільчаков воював на боці угруповання бойовиків "ЛНР" ще з 2014 році. В Україні йому загрожує довічне позбавлення волі за вбивства бійців ЗСУ.

Нагадаємо, на думку слідства, колишній президент Віктор Янукович дав вказівку тогочасному міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку на застосування вогнепальної зброї відносно учасників Майдану близько 7 ранку 20 лютого 2014 року.