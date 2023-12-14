Был на Майдане в 2014-м: российский неонацист Мильчаков сделал скандальное признание по поводу "Беркута"

В Украине против него расследуется уголовное дело

Российский неонацист из ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков утверждает, что в 2014 году передавал снайперам украинского "Беркута" патроны. Ими они должны были расстреливать протестующих на Майдане в Киеве.

Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистов. Мильчаков отметил, что был на Майдане в 2014 году "как наблюдатель".

"Передал украинскому "Беркуту" две пачки патронов 12 калибра. Они сразу по толпе стрелять начали", — заявил он.

Как известно, Мильчаков воевал на стороне группировки боевиков ЛНР еще с 2014 года. В Украине ему грозит пожизненное лишение свободы за убийства бойцов ВСУ.

Напомним, по мнению следствия, бывший президент Виктор Янукович дал указание тогдашнему министру внутренних дел Виталию Захарченко на применение огнестрельного оружия в отношении участников Майдана около 7 утра 20 февраля 2014 года.