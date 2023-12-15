Скільки українців підтримують Палестину: опитування показало цікаву цифру
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12% українців не змогли визначитись із позицією
Майже 70% українців виступають на боці Ізраїлю у війні проти терористів ХАМАСу. Усього 1% симпатизують Палестині.
Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. Проводили його з 29 листопада до 9 грудня.
Водночас, 18% опитаних відповіли, що вони однаково ставляться до обох сторін конфлікту. Ще 12% українців не змогли визначитись із позицією.
Люди у всіх областях України більшість підтримує Ізраїль. Симпатизують палестинцям трохи більше 4% опитаних.
КМІС зазначає, що Україна є однією з найбільш проізраїльських країн світу і наводить дані опитувань у США, Великій Британії та Росії.
Лише 38% американців підтримують Ізраїль, 11% — Палестину, 28% симпатизують обом сторонам. Ще 23% не змогли відповісти на запитання. Серед британців частка тих, хто симпатизує Ізраїлю та Палестині, однакова – по 19%.
Водночас у Британії по 31% тих, хто симпатизує обом сторонам або не визначився з позицією. У Росії 21% підтримує Палестину, а 6% Ізраїль. Більшість росіян (66%) відповіли, що не симпатизують нікому.
Варто зазначити, що Росія є єдиною з цих країн, де помітно більше симпатизують Палестині (21%), а не Ізраїлю (6%). Хоча більшість росіян (66%) загалом відповіли, що не симпатизують нікому.
Довідка
Дослідження проводили методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1031 респондента віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Криму та окупованого Донбасу).
Раніше "Телеграф" писав, що кількість українців, готових поступитися територією Росії, зросла.