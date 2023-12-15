Скільки українців підтримують Палестину: опитування показало цікаву цифру

12% українців не змогли визначитись із позицією

Майже 70% українців виступають на боці Ізраїлю у війні проти терористів ХАМАСу. Усього 1% симпатизують Палестині.

Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. Проводили його з 29 листопада до 9 грудня.

Водночас, 18% опитаних відповіли, що вони однаково ставляться до обох сторін конфлікту. Ще 12% українців не змогли визначитись із позицією.

Люди у всіх областях України більшість підтримує Ізраїль. Симпатизують палестинцям трохи більше 4% опитаних.

КМІС зазначає, що Україна є однією з найбільш проізраїльських країн світу і наводить дані опитувань у США, Великій Британії та Росії.

Лише 38% американців підтримують Ізраїль, 11% — Палестину, 28% симпатизують обом сторонам. Ще 23% не змогли відповісти на запитання. Серед британців частка тих, хто симпатизує Ізраїлю та Палестині, однакова – по 19%.

Водночас у Британії по 31% тих, хто симпатизує обом сторонам або не визначився з позицією. У Росії 21% підтримує Палестину, а 6% Ізраїль. Більшість росіян (66%) відповіли, що не симпатизують нікому.

Варто зазначити, що Росія є єдиною з цих країн, де помітно більше симпатизують Палестині (21%), а не Ізраїлю (6%). Хоча більшість росіян (66%) загалом відповіли, що не симпатизують нікому.

Довідка

Дослідження проводили методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1031 респондента віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Криму та окупованого Донбасу).

Раніше "Телеграф" писав, що кількість українців, готових поступитися територією Росії, зросла.