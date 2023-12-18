СБУ знешкодила коригувальників удару по багатоповерхівці Запоріжжя: серед них - "палестинець" (фото)

Загрожує довічне увʼязнення

Служба безпеки України виявила та знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка скоригувала ракетні удари росіян по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя, зокрема 18 жовтня 2023 року. Вдалось нейтралізувати також керівника ворожої групи з позивним "Палестинець", який "навів" російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 18 жовтня внаслідок ворожого обстрілу 5 людей загинуло, ще 5 – отримали важкі поранення.

Слідство зʼясувало, що резидентом російської агентури виявився місцевий мешканець, представник запорізького "клубу воєнної реконструкції", який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних боїв.

Відомо, що у середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала російська спецслужба для шпигування у прифронтовому місті.

Аби комунікація з ФСБ була більш "безпечною", чоловік обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у популярному месенджері.

Скриншот переписки

Скриншот переписки

Скриншот переписки

Для виконання завдань від окупантів, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив 4-х місцевих жителів, зокрема й своїх родичів.

Затримання завербованого мешканця Запоріжжя

Затримання завербованого мешканця Запоріжжя

Слідство виявило, що вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів.

Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів. Отримані відомості вони передавали "Палестинцю", а він вже надсилав їх до ФСБ через "зв’язкового" одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

"Артефакти", який знайшли СБУ

Зброя, яку виявили СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили "Палестинцю" про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення пристрою у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зазначається, що пристрій був не робочим.