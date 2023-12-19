Вперше в історії: у Мінагро похвалилися рекордним урожаєм України

У Мінагро розповіли про плани на 2024 рік

Попри щоденні атаки по Україні, фермерам вдалося зібрати рекордний за всю історію країни врожай з одного гектара. Цьому сприяла не лише погода, а й наполеглива праця аграріїв.

Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час пресконференції. Він похвалив роботу аграріїв.

"Українські фермери показали всьому світу, наскільки вони тверді, професійні, витривалі та цілеспрямовані люди. І навіть у такий важкий рік отримали з одного гектара рекордну врожайність за всю історію України. Погода зазвичай допомогла, але без героїчної роботи аграріїв ми не отримали б таких результатів", — наголосив він.

За словами міністра, українські аграрії не мають наміру припиняти збирання врожаїв, навіть попри воєнний час. Крім того, у 2024 році діятимуть програми підтримки фермерів, такі як доступне кредитування під 5-7-9 відсотків та грантова програма на розвиток садівництва, тепличного господарства та переробки.

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