Впервые в истории: в Минагро похвастались рекордным урожаем Украины

В Минагро рассказали о планах на 2024 год

Несмотря на ежедневные атаки по Украине, фермерам удалось собрать рекордный за всю историю страны урожай с одного гектара. Этому способствовала не только погода, но и упорный труд аграриев.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время пресс-конференции. Он похвалил работу аграриев.

"Украинские фермеры показали всему миру, насколько они твердые, профессиональные, выносливые и целеустремленные люди. И даже в такой тяжелый год получили с одного гектара рекордную урожайность за всю историю Украины. Погода обычно помогла, но без героической работы аграриев мы бы не получили таких результатов", – подчеркнул он.

По словам министра, украинские аграрии не намерены прекращать сбор урожаев, даже несмотря на военное время. Кроме того, в 2024 году будут действовать программы поддержки фермеров, такие как доступное кредитование под 5-7-9 процентов и грантовая программа на развитие садоводства, тепличного хозяйства и переработки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как блокада границы влияет на экспорт зерна из Украины.