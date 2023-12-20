Обмін був складнішим з погляду домовленостей

Обмін українського зрадника Віктора Медведука на полонених українських воїнів, зокрема "азовців", став одним із наймасштабніших за всю повномасштабну війну. У ньому також брав участь російський олігарх Роман Абрамович.

Про це пише The Wall Street Journal. У матеріалі вказується, що цей обмін був складнішим з погляду домовленостей, ніж обмін льотчика Костянтина Ярошенка на морського піхотинця Тревора Ріда.

Зазначається, що керівник офісу президента Андрій Єрмак, який керував обміном, говорив, що не довіряє росіянам. Своєю чергою Україна вимагала встановлення осіб військових, які перебувають у полоні.

Обмін відбувся 22 вересня 2022 року на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари. Він відбувся після того, як начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов піднявся на борт літака. Він зробив фотографії та відправив їх Києву.

Літак із десятьма іноземними добровольцями, яких звільнили їхнього полону, супроводжував до Ер-Ріяду російський олігарх Роман Абрамович.

Зрадника Віктора Медведчука обміняли на 215 українських воїнів. Серед них було п’ять командирів полку "Азов". Тоді ж Росія повернула 56 своїх військових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українській розвідці сказали, чому Росія погодилася на обмін Віктора Медведчука.