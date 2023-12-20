Стало відомо, чий літак вилетів у вівторок із Борисполя

Цей переліт не означає, що в Україні можуть оприлюднити аеропорти

У вівторок, 19 грудня, з аеропорту Бориспіль евакуювали літак Boeing 777-300, який був найбільшим в Україні. Відомо, що повітряне судно належить українській авіакомпанії Skyline Express.

У пресслужбі аеропорту "Бориспіль" повідомили, що це був технічний перегін судна і на борту не було ані вантажу, ані пасажирів. За кілька годин він приземлився у французькому аеропорту Тарб-Лурд-Піренеї, який використовується для тривалого зберігання літаків.

Відомо, що це був четвертий успішний перегін літака з аеропорту "Бориспіль" з початку повномасштабного вторгнення. Boeing 777-300 та інші літаки Skyline Express базувалися у "Борисполі" на стоянці з 24 лютого 2022 року. За ними доглядали та проводили технічне обслуговування.

"Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час запровадження воєнного стану в Україні", — зазначають у пресслужбі аеропорту.

Водночас керівництво "Борисполя" наголосило, що перегін повітряних суден не є тестуванням перед відкриттям аеропорту.

Зазначимо, що компанія Skyline Express до жовтня 2015 року називалася "ЮТейр-Україна" (була частиною російської авіакомпанії Utair), потім була перейменована в Азур Ейр Україна, а у 2023 році змінила назву на поточну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії спалахнув літак під час зльоту. Біля борту Ту-204 спалахнув лівий двигун.