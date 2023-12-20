Стало известно, чей самолет вылетел во вторник из Борисполя

Этот перелет не означает, что в Украине могут октрыть аэропорты

Во вторник, 19 декабря, из аэропорта "Борисполь" эвакуировали самолет Boeing 777-300, который был крупнейшим в Украине. Известно, что воздушное судно принадлежит украинской авиакомпании Skyline Express.

В пресс-службе аэропорта "Борисполь" сообщили, что это был технический перегон судна и на борту не были ни груза, ни пассажиров. Через несколько часов он приземлился во французском аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи, который используется для длительного хранения самолетов.

Известно, что это был четвертый успешный перегон самолета из аэропорта "Борисполь" с начала полномасштабного вторжения. Boeing 777-300 и другие самолеты Skyline Express базировались в "Борисполе" на стоянке с 24 февраля 2022 года. За ними ухаживали и проводили техническое обслуживание.

"Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, в соответствии с директивами, которые действуют на время введения военного положения в Украине", — отмечают в пресс-службе аэропорта.

Вместе с тем руководство "Борисполя" подчеркнуло, что перегон воздушных суден не является тестированием перед открытием аэропорта.

Отметим, что компания Skyline Express до октября 2015 года называлась "ЮТэйр-Украина" (являлась частью российской авиакомпании Utair), после была переименована в Азур Эйр Украина, а в 2023 году сменила название на текущее.

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