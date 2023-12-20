Україна з партнерами вигадали, як підвищити кібербезпеку: Кулеба поділився подробицями

Нова група тісно співпрацюватиме з Євросоюзом та НАТО

У середу, 20 грудня 2023 року, було створено Таллінський механізм кібербезпеки. До нього увійшли 11 країн: Україна, Великобританія, США, Польща, Данія, Естонія, Франція, Канада, Нідерланди, Швеція та Німеччина.

Нову групу було створено зовнішньополітичними відомствами перелічених держав. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

Кремлю вдається заробити на санкціях проти РФ

"Талліннський механізм допоможе зміцнити кібербезпеку України та цивільний кіберпотенціал, краще захистити себе у кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби у кіберстійкості", ― написав Кулеба.

Український міністр написав, що зовнішньополітичні відомства, що входять до нової групи, координуватимуть зусилля щодо мобілізації додаткової підтримки, яку направлять профільним установам у сфері кібербезпеки. Також передбачається тісна співпраця з Євросоюзом та НАТО. Кулеба наголосив, що нова група залишається відкритою для приєднання учасників.

Зазначимо, що раніше експерти компанії з аналізу цифрових загроз для міжнародних корпорацій Cyjax попереджали, що РФ може направити кібератаки на союзників України з метою послабити допомогу. Фахівцям вдалося зафіксувати зростання активності проросійських хакерських груп. Серед них AnonymousRussia, UserSec, SiergedSec і NoName057. У Cyjax також зазначили, що у багатьох західних країн досить слабкий кіберзахист. Цим може скористатися Кремль.

Нагадаємо, що 12 грудня було зафіксовано потужну кібератаку на "Київстар". Вона вивела з ладу всі сервіси оператора мобільного зв’язку. За однією з версій, за цією кібератакою стоять спецслужби з Росії.