Украина с партнерами придумали, как повысить кибербезопасность: Кулеба поделился подробностями

Новая группа будет тесно сотрудничать с Евросоюзом и НАТО

В среду, 20 декабря 2023 года, был создан Таллинский механизм по кибербезопасности. В него вошли 11 стран: Украина, Великобритания, США, Польша, Дания, Эстония, Франция, Канада, Нидерланды, Швеция и Германия.

Новая группа была создана внешнеполитическими ведомствами перечисленных государств. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х (бывший Twitter).

Кремлю удается заработать на санкциях против РФ

"Таллиннский механизм поможет укрепить кибербезопасность Украины и гражданский киберпотенциал, лучше защитить себя в киберпространстве и удовлетворить долгосрочные потребности в киберустойчивости", ― написал Кулеба.

Украинский министр написал, что внешнеполитические ведомства, входящие в новую группу, будут координировать усилия по мобилизации дополнительной поддержки, которую направят профильным учреждениям в сфере кибербезопасности. Также предусматривается тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Кулеба подчеркнул, что новая группа остается открытой для присоединения участников.

Отметим, что ранее эксперты компании по анализу цифровых угроз для международных корпораций Cyjax предупреждали, что РФ может направить кибератаки на союзников Украины с целью ослабить их помощь. Специалистам удалось зафиксировать рост активности пророссийских групп хакеров. Среди них AnonymousRussia, UserSec, SiergedSec и NoName057. В Cyjax также отметили, что у многих западных стран достаточно слабая киберзащита. Этим может воспользоваться Кремль.

Напомним, что 12 декабря была зафиксирована мощная кибератака на "Киевстар". Она вывела из строя сервисы оператора мобильной связи. По одной из версий, за этой кибератакой стоят спецслужбы из России.