Коли в Україні відкриють аеропорти: у РНБО назвали основні моменти

Україні потрібно закрити небо, щоб убезпечити цивільні літаки від російських атак

Щоб в Україні запрацювали аеропорти під час війни, необхідно виконати низку умов. У 2024 році це питання може зрушити з мертвої точки.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, всього є чотири основні моменти, які необхідно вирішити перед поновленням авіасполучення.

Перше — захист аеропортів, які буде вирішено відкрити під час війни для перельотів. Другий важливий фактор – підготовка інфраструктури, а третій – необхідно залучити механізм страхування.

"Бо без страховок ніхто цього (літати в Україну — ред.) робити не буде", — наголосив Олексій Данілов.

І четвертий фактор — це пошук авіакомпаній, які погодяться здійснювати польоти в Україну з огляду на всілякі ризики. За словами Данилова, Україна за підтримки союзників зможе закрити небо та почне рано чи пізно скористатися своїм ним.

"Я думаю, що наступного року ми це питання точно зрушимо з мертвої точки", — додав секретар РНБО.

Також "Телеграф" розповідав про те, коли відкриють аеропорт "Бориспіль". Володимир Зеленський назвав, що для цього потрібно.