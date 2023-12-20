Когда в Украине откроют аэропорты: в СНБО назвали основные моменты
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Украине нужно закрыть небо, чтобы обезопасить гражданские самолеты от российских атак
Чтобы в Украине заработали аэропорты во время войны, необходимо выполнить ряд условий. В 2024 году этот вопрос может сдвинуться с мертвой точки.
Такое мнение в эфире телемарафона озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, всего есть четыре основных момента, которые необходимо решить перед возобновлением авиасообщения.
Первое — это защита аэропортов, которые будет решено открыть во время войны для перелетов. Второй немаловажный фактор — подготовка инфраструктуры, а третий — необходимо задействовать механизм страхования.
"Потому что без страховок никто этого (летать в Украину — ред.) делать не будет", — подчеркнул Алексей Данилов.
И четвертый фактор — это поиск авиакомпаний, которые согласятся совершать полеты в Украину, учитывая всевозможные риски. По словам Данилова, Украина при поддержке союзников сможет закрыть небо и начнет рано или поздно пользоваться своим небом.
"Я думаю, что в следующем году мы этот вопрос точно сдвинемся с мертвой точки", — добавил секретарь СНБО.
Также "Телеграф" рассказывал о том, когда откроют аэропорт "Борисполь". Владимир Зеленский назвал, что для этого необходимо.