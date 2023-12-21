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Умєров на зустрічі з послами G7 прозвітував про 100 днів роботи: названо 5 головних успіхів

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Засідання у відомстві з послами країн G7
Засідання у відомстві з послами країн G7. Фото Міністерство оборони України

Міністр подякував послам за підтримку

Глава Міністерства оборони України Рустем Умєров провів зустріч із послами країн "Групи семи". Він подякував партнерам за підтримку у боротьбі проти окупантів і надав результати його команди за перші 100 днів.

Він також поділився планами на наступний рік. Про це Міністерство оборони повідомляє на офіційному телеграм-каналі.

"План на 2024 рік, оборонне виробництво та закупівлі, технологічні інновації були і залишаться пріоритетами у роботі міністерства", — сказав Умєров.

Відомство сфокусовано на вітчизняному виробництві безпілотників, а також закупівлю їх закордоном. Причому це стосується БПЛА різних модифікацій.

Зазначимо, що Рустем Умєров 15 грудня поділився з українцями результатами роботи своєї команди за перші 100 днів. Він відзначив 5 основних здобутків.

  1. Нові технології для військових.
  2. Прозорі закупівлі.
  3. Цифровізація документів.
  4. Рекрутинг у Силах оборони.
  5. Виробництво озброєння в Україні.

На засіданні з послами країн "Групи семи" міністр також прозвітував про головні успіхи його команди. Він докладніше розповів про досягнення на кожному напрямку.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що у 2024 році в країні буде вироблено понад мільйон дронів. Цю заяву прокоментували у Мінстратегпромі. Глава міністерства Олександр Камишин висловив упевненість, що вітчизняні підприємства зможуть виготовити понад мільйон FPV-дронів, а крім цього понад 10 тисяч безпілотників середньої дальності.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони Рустем Умєров дав інтерв’ю німецькому таблоїду Bild, який перекрутив його слова щодо деокупації Криму у 2024 році.

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#Україна #Міністерство оборони #G7 #Рустем Умеров