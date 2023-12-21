Умеров на встрече с послами G7 отчитался о 100 днях работы: названы 5 главных успехов

Министр поблагодарил послов за поддержку

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с послами стран "Группы семи". Он поблагодари партнеров за поддержку в борьбе против оккупантов и предоставил результаты работы его команды за первые 100 дней.

Он также поделился планами на следующий год. Об этом Министерство обороны сообщает на официальном Телеграм-канале.

"План на 2024 год, оборонное производство и закупки, технологические инновации были и останутся приоритетами в работе министерства", — сказал Умеров.

Ведомство сфокусировано на отечественном производстве беспилотников, а также закупкой их заграницей. Причем это касается БПЛА разных модификаций.

Отметим, что Рустем Умеров 15 декабря поделился с украинцами результатами работы своей команды за первые 100 дней. Он отметил 5 основных достижений.

Новые технологии для военных. Прозрачные закупки. Цифровизация документов. Рекрутинг в Силах обороны. Производство вооружения в Украине.

На заседании с послами стран "Группы семи" министр также отчитался о главных успехах его команды. Он более подробно рассказал о достижениях по каждому направлению.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году в стране будет произведено более миллиона дронов. Это заявление прокомментировали в Минстратегпроме. Глава министерства Александр Камышин выразил уверенность, что отечественные предприятия смогут изготовить более миллиона FPV-дронов, а помимо этого — свыше 10 тысяч беспилотников средней дальности.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Рустем Умеров дал интервью немецкому таблоиду Bild, который перекрутил его слова насчет деоккупации Крыма в 2024 году.