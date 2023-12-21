Скандальний український медіахолдинг закривається назавжди

Керівництво заявило, що весь час роботи піддавалися посиленій увазі з боку силовиків

Медіахолдинг "Вести Україна" оголосив про своє закриття. Керівництво медіахолдингу повідомило, що протягом 12 років роботи виданню всіляко намагалися "закрити рота", у тому числі за допомогою силовиків.

Свій прощальний лист редакція опублікувала сьогодні, 20 грудня, уточнивши, що у передноворічні дні 2023 року вийдуть останні матеріали "Вестей". Також керівництво медіахолдингу уточнило, що видання саме закривається, а не продає свій бізнес чи передаює у власність іншим особам.

Керівництво "Вести Україна" зазначило, що за 12 років роботи було створено "унікальну медіа-екосистему", в якій головними принципами були "можливість говорити правду, свобода вираження думок, наявність багатоголосності думок і версій, наголос на глибокому і всеосяжному аналізі ситуацій, незалежно від політичної доцільності".

"Ми підтримували та надихали людей, не давали їм сумувати та завжди зберігали віру в себе, Україну та українців – усіх тих, хто прагнув думати, мислити та шукати відповіді на питання, що бентежать. За цей час ми виростили цілу плеяду талановитих журналістів та фахівців медіа, і сьогодні майже в кожному ЗМІ України трудяться наші вихованці. Мільйони сторінок текстів, мільйони переглядів у YouTube, мільярди охоплень наших публікацій та мільйони підкорених сердець – все це було недаремно… У ДНК наших медіа закладено важливі сенси – слухати, чути та допомагати людям розбиратися в складній дійсності. І ми це робили мільйони хвилин без перерви. Ми ніколи не зупинялися, навіть у темніші години", — йдеться в повідомленні.

Але за роки роботи траплялися і різноманітні надзвичайні ситуації. Зокрема повідомляється, медіахолдинг переслідували силовики, в офісах час від часу проводили обшуки та блокували роботу журналістів. Окрім того, техніку розбивали, а ліцензії на мовлення відкликали.

"Нас цькували газом, на нас організовували DDOS-атаки, блокували та намагалися закрити рот. Однак найважливішою цінністю для професії журналіста завжди є свобода, а згубна цензура. Навіть із приставкою "само"", — йдеться у повідомленні.

Керівництво медіахолдингу подякувало журналістам за те, що вони не боялися працювати в непростих обставинах, за самовіддачу та професіоналізм. Журналісти та читачі встигли стати великою родиною, і це, за словами керівництва, відчувалося у всьому.

"Ми пишаємося, що весь цей час, не дивлячись ні що, служили для нашої аудиторії надійним джерелом інформації. Ми дякуємо за кожну прочитану новину, статтю та пост у соцмережах. За кожен коментар, лайк і навіть дизлайк. За кожний момент, який ми розділили разом, бажаємо всім вам лише найкращих новин, які, на жаль, ви прочитаєте вже не на сторінках наших видань. З повагою та вдячністю за все, медіахолдинг "Вести Україна"", — сказано в прощальному листі.

У медіахолдинг "Вести Україна" входить газета "Вести", а також сайти Vesti.ua та UBR.ua. Перший випуск газети вийшов 14 травня 2013 року, але з 24 лютого 2022 року газета "Вести" не видавалася. Портал Vesti.ua також запрацював одного дня з першим випуском газети. Створено газету "Вести" було колишнім шеф-редактором газети "Московські новини" Ігорем Гужвою коштом російських інвесторів. Повідомлялося, що до цієї газети мають відношення кум Путіна Віктор Медведчук та український олігарх Сергій Курченко. У 2015 році Ігор Гужва залишив "Медіахолдинг Вести Україна", з липня того ж року в. о. головного редактора стала Оксана Омельченко, а у 2019 році головним редактором газети "Вести" та сайту Vesti.ua був призначений Антон Савічєв.

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