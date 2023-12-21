Скандальный украинский медиахолдинг закрывается навсегда

Руководство заявило, что все время работы подвергалось усиленному вниманию со стороны силовиков

Медиахолдинга "Вести Украина" объявил о своем закрытии. Руководство медиахолдинга сообщило, что на протяжении 12 лет работы изданию всячески пытались "закрыть рот", в том числе при помощи силовиков.

Свое прощальное письмо редакция опубликовала сегодня, 20 декабря, уточнив, что в предновогодние дни 2023 года выйдут последние материалы "Вестей". Также руководство медиахолдинга уточнило, что издание именно закрывается, а не продает свой бизнес или передают в собственность другим лицам.

Руководство "Вести Украина" отметило, что за 12 лет работы была создана "уникальная медиа-экосистема", в которой главными принципами были "возможность говорить правду, свобода выражения мыслей, наличие многоголосия мнений и версий, упор на глубокий и всеобъемлющий анализ ситуаций, вне зависимости от политической целесообразности".

"Мы поддерживали и вдохновляли людей, не давали им унывать и всегда сохраняли веру в себя, Украину и украинцев – всех тех, кто стремился думать, мыслить и искать ответы на волнующие вопросы. За это время мы вырастили целую плеяду талантливых журналистов и специалистов медиа, и сегодня почти в каждом СМИ Украины трудятся наши воспитанники. Миллионы страниц текстов, миллионы просмотров в YouTube, миллиарды охватов наших публикаций и миллионы покоренных сердец – все это было точно не зря. В ДНК наших медиа заложены важные смыслы – слушать, слышать и помогать людям разбираться в сложной действительности. И мы это делали миллионы минут без перерыва. Мы никогда не останавливались, даже в самые темные часы", — говорится в сообщении.

Но за годы работы случались и разного рода происшествия. В частности, медиахолдинг преследовали силовики, в офисах время от времени проводили обыски и блокировали работу журналистов. Кроме того, технику разбивали, а лицензии на вещание отзывали.

"Нас травили газом, на нас организовывали DDOS-атаки, блокировали и пытались закрыть рот. Однако важнейшей ценностью для профессии журналиста всегда является свобода, а губительна цензура. "Даже с приставкой "само"", —говорится в сообщении.

Руководство медиахолдинга поблагодарило журналистов за то, что они не боялись работать в непростых обстоятельствах, за самоотдачу и профессионализм. Журналисты и читатели успели стать большой семьей и это, по словам руководства, ощущалось во всем.

"Мы гордимся, что все это время, не смотря ни что, служили для нашей аудитории надежным источником информации. Мы говорим спасибо за каждую прочитанную новость, статью и пост в соцсетях. За каждый комментарий, лайк и даже дизлайк. За каждый момент, который мы разделили вместе. Желаем всем Вам только самых хороших новостей, которые, увы, Вы прочитаете уже не на страницах наших изданий. С уважением и благодарностью за все, Медиахолдинг "Вести Украина"", — сказано в прощальном письме.

В медиахолдинг "Вести Украина" входит газета "Вести", а также сайты Vesti.ua и UBR.ua. Первый выпуск газеты вышел 14 мая 2013 года, но с 24 февраля 2022 года газета "Вести" не издавалась. Портал Vesti.ua также заработал в один день с первым выпуском газеты. Создана газета "Вести" была бывшим шеф-редактором газеты "Московские новости" Игорем Гужвой на средства российских инвесторов. Сообщалось, что к этой газете имеют отношение кум Путина Виктор Медведчук и украинский олигарх Сергей Курченко. В 2015 году Игорь Гужва покинул "Медиахолдинг Вести Украина", с июля того же года и. о. главного редактора стала Оксана Омельченко, а в 2019 году главредом газеты "Вести" и сайта Vesti.ua был назначен Антон Савичев.

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