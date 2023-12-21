Коломойського не випустили із СІЗО, але серйозно зменшили заставу

За олігарха готові були поручитися телеведуча Алла Мазур та ще семеро людей

Апеляційний суд не погодився випускати із СІЗО українського олігарха Ігоря Коломойського, якого підозрюють у незаконному заволодінні грошима "ПриватБанку". Але йому знизили заставу з 3,7 млрд гривень до 2,7 млрд гривень.

Про це повідомляє "Суспільне". Під вартою український олігарх перебуватиме до 26 січня 2024 року.

Захист Ігоря Коломойського наполягав на тому, що необхідно скасувати рішення Шевченківського суду або хоча б змінити запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Адвокати заявили, що у Коломойського погіршився стан здоров'я, і це підтвердив навіть його лікар Олександр Родінський. Крім того, бізнесмена були готові взяти на поруки вісім осіб, серед яких телеведуча каналу "1+1" Алла Мазур.

"Ми йдемо до Європи. Я за чесний суд. Я чую побоювання прокурорів, що Ігор Валерійович може впливати на свідків, але вони можуть обмежити коло спілкування", — сказала Мазур.

Сам Коломойський теж намагався переконати, що побоювання прокурорів є марними. Він висловив готовність переїхати жити до Києва або, з дозволу суду, залишився б у Дніпрі, а до БЕБ "ходив би як на роботу".

"Ризиків ніяких немає: не тікатиму, не впливатиму на свідків і не знищуватиму документи", — сказав Ігор Коломойський.

Проте всі аргументи адвокатів та переконання самого олігарха не суттєво вплинули на рішення суду. З-під варти Коломойського не випустили, але зменшили суму застави на один мільярд гривень (з 3,7 млрд до 2,7 млрд).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ігор Коломойський 10 років виводив гроші із "ПриватБанку". У Великій Британії розкрили подробиці схеми пограбування України.