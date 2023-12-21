Коломойского не выпустили из СИЗО, но серьезно уменьшили залог

За олигарха готовы были поручиться телеведущая Алла Мазур и еще семь человек

Апелляционный суд не согласился выпускать из СИЗО украинского олигарха Игоря Коломойского, которого подозревают в незаконном завладении деньгами "ПриватБанка". Но ему снизили залог с 3,7 млрд гривен до 2,7 млрд гривен.

Об этом сообщает "Суспільне". Под стражей украинский олигарх будет находиться до 26 января 2024 года.

Защита Игоря Коломойского настаивала на том, что необходимо отменить решение Шевченковского суда или хотя бы изменить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Адвокаты заявили, что у Коломойского ухудшилось состояние здоровья, и это подтвердил даже его врач Александр Родинский. Кроме того, бизнесмена были готовы взять на поруки восемь человек, среди которых телеведущая канала "1+1" Алла Мазур.

"Мы идем в Европу. Я за честный суд. Я слышу опасения прокуроров, что Игорь Валерьевич может влиять на свидетелей, но они могут ограничить круг общения", — сказала Мазур.

Сам Коломойский тоже пытался убедить, что опасения прокуроров напрасны. Он выразил готовность переехать жить в Киев или, с позволения суда, остался бы в Днепре, а в БЭБ "ходил бы как на работу".

"Рисков никаких нет: не буду убегать, не буду влиять на свидетелей и не буду уничтожать документы", — сказал Игорь Коломойский.

Однако все доводы адвокатов и убеждения самого олигарха не существенно повлияли на решение суда. Из-под стражи Коломойского не выпустили, но уменьшили сумму залога на один миллиард гривен (с 3,7 млрд до 2,7 млрд).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Игорь Коломойский 10 лет выводил деньги из "ПриватБанка". В Великобритании раскрыли подробности схемы ограбления Украины.