Не дослухались до Зеленського? Міграційна служба прийняла рішення щодо скандального судді з паспортом РФ

Про припинення українського громадянства судді просили у петиції

Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення екссудді Верховного суду Богдана Львова громадянства України, у якого виявили паспорт Росії. При цьому у відомстві не дали відповіді на запит журналістів про причини такого рішення, пославшись на "конфіденційність" цієї інформації.

Як пишуть "Схеми", про зупинення розгляду стало відомо 7 грудня, під час судового засідання за позовом Львова до Верховного суду про поновлення на посаді судді. Зазначається, що згідно з документом, долученим Львовим до матеріалів позовної справи, яка слухається в Київському окружному адмінсуді, 17 листопада 2023 року Державна міграційна служба поінформувала Львова, що більше не розглядає подання Комісії з питань громадянства при президентові України про припинення українського громадянства Львова.

"Ми неодноразово зверталися до Державної міграційної служби, і от остання відповідь була про те, що такий розгляд припинено. На мій погляд, це означає, що вони не можуть довести добровільність набуття громадянства – як підставу для припинення українського громадянства", – повідомив Львов після закінчення судового засідання.

Журналісти звернулися до заступника керівника Офісу президента Олексія Дніпрова, який також очолює Комісію при ОП з питань громадянства. Він повідомив, що не пригадує, чи отримувала Комісія лист від Державної міграційної служби і порадив звернутися до Офісу президента із запитом.

Як відомо, 3 жовтня 2022 року Служба безпеки України поінформувала Верховний суд про наявність у Львова громадянства Росії, на підставі чого голова Верховного суду відрахував Львова зі штату суддів ВС. При цьому в Службі безпеки тоді повідомили, що перевірка триває. Утім, у суді представниця СБУ повідомила, що станом на зараз перевірок факту набуття громадянства РФ Богданом Львовим не проводиться.

7 жовтня 2022 року петиція на сайті президента про позбавлення Львова українського громадянства набрала 25 тисяч підписів. 22 жовтня президент Володимир Зеленський відповів на петицію – доручив Комісії з питань громадянства при Офісі президента перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства Богдана Львова. З того часу про результати розгляду цього питання ані в Офісі президента, ані в Державній міграційній службі не повідомляли.

Нагадаємо, журналісти встановили, що український суддя Ярослав Василенко неодноразово відвідував окупований Крим за останні вісім років. Крім того, його родина має нерухомість у Москві та на півострові, яку суддя не вніс до своєї електронної декларації.