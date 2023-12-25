Не прислушались к Зеленскому? Миграционная служба приняла решение по скандальному судье с паспортом РФ

О прекращении украинского гражданства судьи просили в петиции

Государственная миграционная служба Украины остановила рассмотрение вопроса о лишении экс-судьи Верховного суда Богдана Львова гражданства Украины, у которого обнаружили паспорт России. При этом в ведомстве не дали ответа на запрос журналистов о причинах такого решения, сославшись на "конфиденциальность" этой информации.

Как пишут "Схемы", о приостановлении разбирательства стало известно 7 декабря, во время судебного заседания по иску Львова в Верховный суд о восстановлении в должности судьи. Отмечается, что согласно документу, приобщенному Львовом к материалам искового дела, которое слушается в Киевском окружном админсуде, 17 ноября 2023 Государственная миграционная служба проинформировала Львова, что больше не рассматривает представление Комиссии по гражданству при президенте Украины о прекращении украинского гражданства Львова.

"Мы неоднократно обращались в Государственную миграционную службу, и вот последний ответ был о том, что такое рассмотрение прекращено. На мой взгляд, это означает, что они не могут доказать добровольность приобретения гражданства – как основания для прекращения украинского гражданства", – сообщил Львов после окончание судебного заседания.

Журналисты обратились к заместителю руководителя Офиса президента Алексею Днепрову, который также возглавляет Комиссию при ОП по гражданству. Он сообщил, что не помнит, получала ли Комиссия письмо от Государственной миграционной службы и посоветовал обратиться в Офис президента с запросом.

Как известно, 3 октября 2022 года Служба безопасности Украины проинформировала Верховный суд о наличии у Львова гражданства России, на основании чего председатель Верховного суда отчислил Львова из штата судей ВС. При этом в Службе безопасности сообщили, что проверка продолжается. Впрочем, в суде представитель СБУ сообщила, что по состоянию на данный момент проверок факта приобретения гражданства РФ Богданом Львовым не проводится.

7 октября 2022 года петиция на сайте президента о лишении Львова украинского гражданства набрала 25 тысяч подписей. 22 октября президент Владимир Зеленский ответил на петицию – поручил Комиссии по гражданству при Офисе президента проверить наличие оснований для прекращения украинского гражданства Богдана Львова. С тех пор результаты рассмотрения этого вопроса ни в Офисе президента, ни в Государственной миграционной службе не сообщали.

Напомним, журналисты установили, что украинский судья Ярослав Василенко не раз посещал оккупированный Крым за последние восемь лет. Кроме того, у его семьи есть недвижимость в Москве и на полуострове, которую судья не внес в свою электронную декларацию.