ЗМІ назвали ім’я упійманого в Києві ексчиновника, який працював на ФСБ: що про нього відомо

Агент займався громадською діяльністю на шкоду національним інтересам нашої держави

Служба безпеки України затримала колишнього держслужбовця, який зараз є агентом ФСБ. У ЗМІ розкрили його ім’я.

За даними видання "Українська правда", йдеться про Володимира Яковлєва. Після свого звільнення з державної служби у 2014 році він став позиціонувати себе як "політексперт" та автор видань, у яких він активно вихваляв політику Кремля щодо України.

Київська міська прокуратура повідомляє, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фігурант неодноразово відвідував тимчасово окупований Луганськ. Там він займався громадською діяльністю на шкоду національним інтересам нашої держави.

Відомо, що у вересні 2022 російський агент відвідував територію РФ. Він особисто зустрічався з одним із керівників 5-ї служби ФСБ РФ. Той, у свою чергу, координував інформаційно-підривну діяльність підозрюваного проти України.

"За вказівкою куратора через соціальні мережі та пропагандистські медіа він оприлюднив спеціально підібрану, недостовірну та упереджену інформацію про ситуацію в Україні. Розпалював національний розбрат, виправдовував відкриту озброєну агресію РФ проти України, а також окупацію країною-агресором східних регіонів України та АР Крим", — йдеться у повідомленні.

Ексчиновнику було повідомлено підозру у державній зраді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді співробітники СБУ затримали тренера з легкої атлетики, який працював на ФСБ РФ. Чоловік передавав ворогові інформацію про українських військових.