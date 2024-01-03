СМИ назвали имя пойманного в Киеве экс-чиновника, работавшего на ФСБ: что о нем известно

Агент занимался общественной деятельностью в ущерб национальным интересам нашего государства

Служба безопасности Украины задержала бывшего госслужащего, который сейчас является агентом ФСБ. В СМИ раскрыли его имя.

По данным издания "Украинская правда", речь идет о Владимире Яковлеве. После своего увольнения с государственной службы в 2014 году он стал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых он активно восхвалял политику Кремля в отношении Украины.

Киевская городская прокуратура сообщает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину фигурант неоднократно посещал временно оккупированный Луганск. Там он занимался общественной деятельностью в ущерб национальным интересам нашего государства.

Известно, что в сентябре 2022 года российский агент посещал территорию РФ. Он лично встречался с одним из руководителей 5-й службы ФСБ РФ. Тот в свою очередь координировал информационно-подрывную деятельность подозреваемого против Украины.

"По указанию куратора через социальные сети и пропагандистские медиа он обнародовал специально подобранную, недостоверную и пристрастную информацию о ситуации в Украине. Разжигал национальную рознь, оправдывал открытую вооруженную агрессию РФ против Украины, а также оккупацию страной-агрессором восточных регионов Украины и АР Крым", — говорится в сообщении.

Экс-чиновнику было сообщено подозрение в государственной измене.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре сотрудники СБУ задержали тренера по легкой атлетике, который работал на ФСБ РФ. Мужчина передавал врагу информацию об украинских военных.