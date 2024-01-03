Працював у міністерствах України, але став агентом ФСБ: у Києві впіймали непростого зрадника (фото)

У 2014 році він почав позиціонувати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля

Служба безпеки України затримала у столиці колишнього чиновника, який був агентом ФСБ та виступав за приєднання східних регіонів країни до Росії. Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це у середу, 3 січня, розповіли у прес-службі СБУ. Наголошується, що агент ФСБ проводив інформаційні диверсії проти України.

"Їм виявився колишній український чиновник, який працював у попередні роки у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості. Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як "політексперт" та автор видань, у яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України. З цього часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України", — йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що затриманий співпрацював із терористом та ватажком так званої "ЛНР" Леонідом Пасічником. Він надавав йому "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.

Також правоохоронці з’ясували, що фігурант у соціальних мережах пропонував "приєднати" до Ростовської області східні регіони України.

Затримати російського агента вдалося у його власному будинку. У ході обшуків у нього знайшли комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що підтверджують його підривну діяльність на користь РФ. Крім того, у нього знайшли "нагороду за взаємодію" від представників країни-агресора.

На підставі отриманих доказів співробітники СБУ повідомили агента про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 1 ст. 111 та ⁠ч. 1 ст. 161. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Російському агенту тепер загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року СБУ затримала "крота" ФСБ РФ, який працював у Запорізькій обласній адміністрації (ОВА). Він намагався отримати секретну інформацію щодо дислокації українських воїнів.