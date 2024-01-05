"Досі не став політиком": психолог пояснив, що було не так з новорічним зверненням Зеленського

Президенту не вдалося спіймати один настрій з українцями

Новорічне звернення президента Володимира Зеленського не викликало яскравої реакції українців. Вони очікували від нього чогось іншого.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив політичний психолог та експерт з невербальної комунікації Валентин Кім. На його думку, справжнього Володимира Зеленського в ролі політика українці бачили лише один раз.

"Виступ, в якому він дійсно не грав, а був собою, – це новорічне звернення 2018 року, коли телеканал "1+1" випустив в ефір не звернення чинного глави держави Петра Порошенка, а Володимира Зеленського із заявою про те, що він йде у президенти", – підкреслив Кім.

Водночас психолог зазначив, що звернення президента 2022 року було дуже потужним, але там все ж простежувалася акторська підготовка. За його словами, тоді ефект справило те, що рік був дуже насичений подіями, а українці і президент діяли у злагодженому тандемі. На думку Кіма, перебуваючи на одній хвилі з народом, Зеленський влучив своєю промовою точно в ціль.

"2023-го президенту і його команді не вдалося спіймати один настрій з українцями. Підтвердженням цьому є те, що виступ 31 грудня майже не обговорювали у соцмережах. У попередні рази Володимир Зеленський завжди знаходив спосіб викликати яскраву реакцію глядачів. Навіть якщо вона була негативною (як 2020 року, коли українцям не сподобалося, що з ними розмовляли, як з дітьми), вона завжди мала місце. Цього року я навмисно моніторив реакцію суспільства і можу констатувати, що її не було: послухали і розійшлися", — зазначив психолог.

Він висловив думку, що причина такої реакції суспільства полягає у тому, що люди очікували іншого. Кім підкреслив, що дуже тривалий час президенту вдавалося балансувати між тим, щоб дати глядачеві те, чого він хоче, і водночас те, чого взагалі ніхто не очікував побачити і почути.

"У цьому сенсі Володимир Зеленський досі не став політиком, адже на перший план виходить не політична ідея, а він сам, його особистість. Цього року такий підхід зіграв з ним злий жарт. Епатувати в сьогоднішніх реаліях недоречно і неетично, а сказати українцям те, що вони очікували почути, він не зміг", — підсумував експерт.

Детальніше про те, які метаморфози відбулися у ставленні президента до війни та українського суспільства за час його правління, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Справжнього Зеленського ми бачили лише раз: психолог розповів про зміни президента за останні 5 років".

Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації політичних психологів України, кандидат психологічних наук Світлана Чуніхіна заявила, що новорічне звернення президента України Володимира Зеленського, по суті, було мотиваційним спічем.