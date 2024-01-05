"До сих пор не стал политиком": психолог объяснил, что было не так с новогодним обращением Зеленского

Президенту не удалось поймать одно настроение с украинцами

Новогоднее обращение президента Владимира Зеленского не вызвало яркой реакции украинцев. Они ждали от него другого.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил политический психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким. По его мнению, настоящего Владимира Зеленского в роли политика украинцы видели только один раз.

"Выступление, в котором он действительно не играл, а было собой, – это новогоднее обращение 2018 года, когда телеканал "1+1" выпустил в эфир не обращение действующего главы государства Петра Порошенко, а Владимира Зеленского с заявлением о том, что он идет в президенты", – подчеркнул Ким.

В то же время психолог отметил, что обращение президента 2022 года было очень мощным, но там все же прослеживалась актерская подготовка. По его словам, тогда эффект произвело то, что год был насыщен событиями, а украинцы и президент действовали в слаженном тандеме. По мнению Кима, находясь на одной волне с народом, Зеленский попал своей речью точно в цель.

"В 2023 году президенту и его команде не удалось поймать одно настроение с украинцами. Подтверждением этому является то, что выступление 31 декабря почти не обсуждали в соцсетях. В предыдущие разы Владимир Зеленский всегда находил способ вызвать яркую реакцию зрителей. Даже если она была отрицательной (как в 2020 году, когда украинцам не понравилось, что с ними разговаривали, как с детьми), она всегда имела место. В этом году я намеренно мониторил реакцию общества и могу констатировать, что ее не было: послушали и разошлись", — отметил психолог.

Он выразил мнение, что причина такой реакции общества состоит в том, что люди ожидали другого. Ким подчеркнул, что очень долго президенту удавалось балансировать между тем, чтобы дать зрителю то, чего он хочет, и в то же время то, чего вообще никто не ожидал увидеть и услышать.

"В этом смысле Владимир Зеленский до сих пор не стал политиком, ведь на первый план выходит не политическая идея, а он сам, его личность. В этом году такой подход сыграл с ним злую шутку. Эпатировать в сегодняшних реалиях неуместно и неэтично, а сказать украинцам то, что они ожидали услышать, он не смог", — подытожил эксперт.

Подробнее о том, какие метаморфозы произошли в отношении президента к войне и украинскому обществу за время его правления, читайте в материале "Телеграфа": "Настоящего Зеленского мы видели только раз: психолог рассказал об изменениях президента за последние 5 лет".

Напомним, вице-президент Ассоциации политических психологов Украины, кандидат психологических наук Светлана Чунихина заявила, что новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, по сути, было мотивационным спичем.