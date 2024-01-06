Митрополит Епіфаній провів святкову літургію на Водохреща у Михайлівському соборі у Києві: ексклюзивні фото та відео

У цей день відзначається також 5-та річниця отримання Томосу ПЦУ

У свято Богоявлення (Хрещення Господнього), яке за новим церковним календарем відзначається 6 січня, предстоятель Православної Церкви України митрополит Епифаній провів святкове богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Він привітав присутніх із п’ятиріччям отримання Томосу про Автокефалію ПЦУ.

На літургії побував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов та зробив фото та відео події. На богослужіння зібралося багато людей.

Митрополит Епіфаній:

Багато вірян відвідали святкове Богослужіння:

Був присутній також п’ятий президент України Петро Порошенко з родиною:

Варто зазначити, що Хрещення Господнє і Богоявлення – це назви одного й того ж свята, яке відзначається за новим календарем 6 січня. У народній традиції його називають також Хрещення чи Йордан. Це свято присвячене прийняття Хрещення Ісуса Христа Іваном Хрестителем у водах Йордану. Цього дня Син Божий був явлений світові.

Митрополит Єпіфаній привітав українців із п’ятиріччям отримання Томосу про Автокефалію ПЦУ. 5 січня 2019 року його підписав Вселенський Патріарх Варфоломій. Наступного дня, 6 січня, історичний документ було доставлено до Києва.

"Побожний український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть", — сказав тоді Патріарх Варфоломій.

Як розповідав "Телеграф", ПЦУ залишила за монастирями та парафіями право вибору, чи переходити їм на новоюліанський календар. Тому в Україні релігійні свята можна відзначати й за новим, й за старим календарем. Одна з причин такого рішення – хотіли уникнути розколу та не порушувати свободу українців.