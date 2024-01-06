Митрополит Епифаний провел праздничную литургию на Крещение в Михайловском соборе в Киеве: эксклюзивные фото и видео

В этот день отмечается также 5-я годовщина получения Томоса ПЦУ

В праздник Богоявления (Крещения Господня), который по новому церковному календарю отмечается 6 января, предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний провел праздничное богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Он поздравил собравшихся с пятилетием получения Томоса об Автокефалии ПЦУ.

На литургии побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и сделал фото и видео события. На богослужение собралось много людей.

Митрополит Епифаний:

Много верных посетили праздничное Богослужение:

Присутствовал также пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей:

Стоит отметить, что Крещение Господне и Богоявление – это названия одного и того же праздника, отмечаемого по новому календарю 6 января. В народной традиции его называют также Крещение или Иордан. Этот праздник посвящен принятия Крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах Иордана. В этот день Сын Божий был явлен миру.

Митрополит Епифаний поздравил украинцев с пятилетием получения Томоса об Автокефалии ПЦУ. 5 января 2019 года его подписал Вселенский Патриарх Варфоломей. На следующий день, 6 января, исторический документ был доставлен в Киев.

"Богобоязненный украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь веков", — сказал тогда Патриарх Варфоломей.

Как рассказывал "Телеграф", ПЦУ оставила за монастырями и приходами право выбора, переходить ли им на новоюлианский календарь. Поэтому в Украине религиозные праздники можно отмечать и по новому и по старому календарю. Одна из причин такого решения — хотели избежать раскола и не нарушать свободу украинцев.