Митрополит Епифаний провел праздничную литургию на Крещение в Михайловском соборе в Киеве: эксклюзивные фото и видео
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В этот день отмечается также 5-я годовщина получения Томоса ПЦУ
В праздник Богоявления (Крещения Господня), который по новому церковному календарю отмечается 6 января, предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний провел праздничное богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Он поздравил собравшихся с пятилетием получения Томоса об Автокефалии ПЦУ.
На литургии побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и сделал фото и видео события. На богослужение собралось много людей.
Митрополит Епифаний:
Много верных посетили праздничное Богослужение:
Присутствовал также пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей:
Стоит отметить, что Крещение Господне и Богоявление – это названия одного и того же праздника, отмечаемого по новому календарю 6 января. В народной традиции его называют также Крещение или Иордан. Этот праздник посвящен принятия Крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах Иордана. В этот день Сын Божий был явлен миру.
Митрополит Епифаний поздравил украинцев с пятилетием получения Томоса об Автокефалии ПЦУ. 5 января 2019 года его подписал Вселенский Патриарх Варфоломей. На следующий день, 6 января, исторический документ был доставлен в Киев.
"Богобоязненный украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь веков", — сказал тогда Патриарх Варфоломей.
Как рассказывал "Телеграф", ПЦУ оставила за монастырями и приходами право выбора, переходить ли им на новоюлианский календарь. Поэтому в Украине религиозные праздники можно отмечать и по новому и по старому календарю. Одна из причин такого решения — хотели избежать раскола и не нарушать свободу украинцев.