Без проруби и массовки: как в Киеве проходят крещенские купания - эксклюзивные фото и видео "Телеграфу"
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В этом году людей собралось совсем немного
В субботу, 6 января, все верующие отмечают один из ключевых христианских праздников, завершающих рождественский период — Крещение Господне. Традиционно этот праздник сопровождается купаниями в проруби, а христиане придают воде в этот день особые целебные свойства.
Считается, что вода на Крещение обладает способностью излечивать как физически, так и духовно, а также не портится и ее можно сохранять в течение целого года.
В условиях военного положения и регулярных ракетных атак на Украину киевлян убедительно просили отказаться в этот день от проведения массовых мероприятий и купаний в проруби. Но, не смотря на это, некоторые смельчаки все-же решились нырнуть в Днепр и не захотели нарушать традиции.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Оболонском районе Киева и запечатлел, как в столице проходили в 2024 году крещенские купания.
На пляже было организовано дежурство всех экстренных служб столицы: полиции, медиков скорой помощи, спасателей и пожарных.
Стоит отметить, что погода в январе оказалась достаточно теплой и людям не пришлось нырять в прорубь. Все желающие свободно заходили в воды Днепра и даже ныряли.
В этом году на пляже не наблюдается особого ажиотажа и, на самом деле, купаются лишь единицы.
Напомним, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Теперь церковные праздники отмечаются на 13 дней раньше.
Считается, что вода на Крещение обладает способностью излечивать как физически, так и духовно. Из этой веры вытекает традиция купания в проруби — якобы, такой обряд позволяет очиститься от грехов. Однако ранее ПЦУ опровергла этот миф.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевлян призывают отказаться от массовых купаний на Крещение: в чем причина. Так, жителей и гостей столицы на Крещение просят отказаться от проведения массовых собраний и ныряний в прорубь. Стоит понимать, что подобные мероприятия могут быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций против собравшихся.