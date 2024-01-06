Без проруби и массовки: как в Киеве проходят крещенские купания - эксклюзивные фото и видео "Телеграфу"

В этом году людей собралось совсем немного

В субботу, 6 января, все верующие отмечают один из ключевых христианских праздников, завершающих рождественский период — Крещение Господне. Традиционно этот праздник сопровождается купаниями в проруби, а христиане придают воде в этот день особые целебные свойства.

Считается, что вода на Крещение обладает способностью излечивать как физически, так и духовно, а также не портится и ее можно сохранять в течение целого года.

В условиях военного положения и регулярных ракетных атак на Украину киевлян убедительно просили отказаться в этот день от проведения массовых мероприятий и купаний в проруби. Но, не смотря на это, некоторые смельчаки все-же решились нырнуть в Днепр и не захотели нарушать традиции.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Оболонском районе Киева и запечатлел, как в столице проходили в 2024 году крещенские купания.

Компании купаются и делают селфи

Люди бесстрашно погружались в воду

На берегу каждого ждала группа поддержки

На пляже было организовано дежурство всех экстренных служб столицы: полиции, медиков скорой помощи, спасателей и пожарных.

На пляже дежурят все экстренные службы города

Спасатели следят за ситуацией

Купающиеся находятся под наблюдением

Стоит отметить, что погода в январе оказалась достаточно теплой и людям не пришлось нырять в прорубь. Все желающие свободно заходили в воды Днепра и даже ныряли.

В этом году на пляже не наблюдается особого ажиотажа и, на самом деле, купаются лишь единицы.

Девушки смело заходят в воды Днепра

Люди верят, что вода в этот день целебна

После купаний люди выглядят бодрыми и наполненными энергией

Напомним, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Теперь церковные праздники отмечаются на 13 дней раньше.

Считается, что вода на Крещение обладает способностью излечивать как физически, так и духовно. Из этой веры вытекает традиция купания в проруби — якобы, такой обряд позволяет очиститься от грехов. Однако ранее ПЦУ опровергла этот миф.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевлян призывают отказаться от массовых купаний на Крещение: в чем причина. Так, жителей и гостей столицы на Крещение просят отказаться от проведения массовых собраний и ныряний в прорубь. Стоит понимать, что подобные мероприятия могут быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций против собравшихся.