Без ополонки та масовки: як у Києві відбуваються водохресні купання - ексклюзивні фото та відео "Телеграфа"
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Цього року людей зібралося зовсім небагато
У суботу, 6 січня, всі віруючі відзначають одне з ключових християнських свят, що завершують різдвяний період – Водохреще. Традиційно це свято супроводжується купаннями в ополонці, а християни надають воді цього дня особливих цілющих властивостей.
Вважається, що вода на Водохреща має здатність виліковувати як фізично, так і духовно, а також не псується і її можна зберігати протягом цілого року.
В умовах військового стану та регулярних ракетних атак на Україну киян переконливо просили відмовитись у цей день від проведення масових заходів та купань в ополонці. Але, незважаючи на це, деякі сміливці все-таки зважилися пірнути в Дніпро і не захотіли порушувати традиції.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував в Оболонському районі Києва та подивився, як у столиці проходили у 2024 році водохресні купання.
На пляжі було організовано чергування всіх екстрених служб столиці: поліції, медиків швидкої допомоги, рятувальників та пожежників.
Слід зазначити, що погода в січні виявилася досить теплою і людям не довелося пірнати в ополонку. Усі охочі спокійно заходили у води Дніпра та навіть пірнали.
Цього року на пляжі немає особливого ажіотажу та купаються лише одиниці.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Наразі церковні свята відзначаються на 13 днів раніше.
Вважається, що вода на Водохреща має здатність виліковувати як фізично, так і духовно. З цієї віри випливає традиція купання в ополонці — нібито такий обряд дозволяє очиститися від гріхів. Проте раніше ПЦУ спростувала цей міф .
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що киян закликають відмовитися від масових купань на Хрещення : у чому причина. Так, мешканців та гостей столиці на Водохреща просять відмовитися від проведення масових зборів та пірнань у ополонку. Варто розуміти, що подібні заходи можуть бути використані країною-агресором чи радикальними угрупованнями з метою здійснення провокацій проти присутніх.