Без ополонки та масовки: як у Києві відбуваються водохресні купання - ексклюзивні фото та відео "Телеграфа"

Цього року людей зібралося зовсім небагато

У суботу, 6 січня, всі віруючі відзначають одне з ключових християнських свят, що завершують різдвяний період – Водохреще. Традиційно це свято супроводжується купаннями в ополонці, а християни надають воді цього дня особливих цілющих властивостей.

Вважається, що вода на Водохреща має здатність виліковувати як фізично, так і духовно, а також не псується і її можна зберігати протягом цілого року.

В умовах військового стану та регулярних ракетних атак на Україну киян переконливо просили відмовитись у цей день від проведення масових заходів та купань в ополонці. Але, незважаючи на це, деякі сміливці все-таки зважилися пірнути в Дніпро і не захотіли порушувати традиції.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував в Оболонському районі Києва та подивився, як у столиці проходили у 2024 році водохресні купання.

Компанії купаються та роблять селфі

Люди безстрашно пірнають у воду

На березі на кожного чекала група підтримки

На пляжі було організовано чергування всіх екстрених служб столиці: поліції, медиків швидкої допомоги, рятувальників та пожежників.

На пляжі чергують усі екстрені служби міста

Рятувальники стежать за ситуацією

Ті, хто купається - перебувають під наглядом

Слід зазначити, що погода в січні виявилася досить теплою і людям не довелося пірнати в ополонку. Усі охочі спокійно заходили у води Дніпра та навіть пірнали.

Цього року на пляжі немає особливого ажіотажу та купаються лише одиниці.

Дівчата сміливо заходять у води Дніпра

Люди вірять, що вода цього дня цілюща

Після купань люди виглядають бадьорими та наповненими енергією

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Наразі церковні свята відзначаються на 13 днів раніше.

Вважається, що вода на Водохреща має здатність виліковувати як фізично, так і духовно. З цієї віри випливає традиція купання в ополонці — нібито такий обряд дозволяє очиститися від гріхів. Проте раніше ПЦУ спростувала цей міф .

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що киян закликають відмовитися від масових купань на Хрещення : у чому причина. Так, мешканців та гостей столиці на Водохреща просять відмовитися від проведення масових зборів та пірнань у ополонку. Варто розуміти, що подібні заходи можуть бути використані країною-агресором чи радикальними угрупованнями з метою здійснення провокацій проти присутніх.