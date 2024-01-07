Українцям із шести областей виплатять по 10800 гривень: хто зможе отримати допомогу

Кошти перераховуватимуть на банківський рахунок

Українці можуть отримувати соціальні виплати у розмірі 3600 гривень упродовж трьох місяців. Цей вид матеріальної допомоги доступний жителям шести областей країни.

Про це повідомили на сайті Естонської ради у справах біженців. Зазначається, що претендувати на отримання грошей можуть ті, хто мешкає у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях. Йдеться про людей, які постраждали через воєнні дії.

Якщо за вашою заявою ухвалили позитивне рішення, розмір допомоги становитиме 3600 гривень на місяць для однієї особи протягом 3 місяців (10 800 грн). Кошти перераховуватимуть на банківський рахунок, який буде вами вказано у заяві.

Як отримати допомогу

Для реєстрації на отримання грошової допомоги можна звернутися за телефонами:

0939447568;

0738361238;

0738109344.

Реєстрація звернень щодо надання допомоги здійснюється з понеділка по середу з 9.00 до 12.00.

У випадку, якщо ви проживаєте на тимчасово окупованій території або нещодавно деокупованій і не маєте змоги здійснювати телефонні дзвінки, надішліть запит тут.

Слід врахувати, що повторно подати заяву на отримання багатоцільової грошової допомоги ви можете через шість місяців після отримання попередньої виплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що було озвучено повний список осіб, які у 2024 році мають право на отримання фінансової допомоги. Йдеться про ВПО.