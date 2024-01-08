Невдало пожартувала про вдів: українська стендаперша вляпалася у великий скандал (відео)

Пожартувала без роздумів, що в Україні йде повномасштабна війна, яка забрала життя тисячі військових і мирних жителів

Вікторія Таран, яка є учасницею гумористичної програми "Алкоміки" потрапила в скандал через жарт. В рамках шоу вона запитала у своєї співрозмовниці: "Чи знаєш ти, як називають щасливих жінок з грошима?" А потім відразу ж додала: "Вдовами". Глядачі почали сміятися та аплодувати Таран, проте не всім користувачам мережі "зайшов" такий жарт.

На це відреагувала наречена Героя України Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова. За її словами, коміки, які жартують про українок, котрі втратили близьких на фронті, "плюють в обличчя" тисячам українських вдів, осиротілих дітей та матерів.

"Ви і ваші телиці – бруд і гниль, яка повинна отримати абсолютний кенселінг в суспільстві, а ще й до цього – розбиті *бушатні. Зі своїми вибаченнями ви можете взятися за руки і піти на *уй. А тисячам українських вдів, осиротілим дітям і матерям – ви сьогодні плюнули в обличчя", — написала Михайлова.

Аліна Михайлова жорстко висловилась про жарт

Варто відзначити, що Таран після хейту на свою адресу вибачилася за невдалий жарт. Вона записала відеозвернення, в якому сказала, що її жарт неправильно зрозуміли.

"Я точно не хотіла, щоб кожна з вас сприйняла жарт на свій рахунок, тому що він не стосувався нікого з тих жінок, які мають чоловіків-воїнів. Це точно не пов'язано з цим. Дівчата, я сильно перепрошую перед вами. Я розумію, що цей жарт був невдалим і в реаліях війни його не можна було публікувати, тому що він зачіпає почуття кожної з вас. Я обіцяю, що надалі таких жартів більше не буде", — сказала Таран.

Згодом відео виступу Таран було видалено зі сторінки "Столичного стендапу". Представники проєкту попросили вибачення, зазначивши, що не врахували можливий контекст про дружин військових і визнавши, що жарт був жахливим і неприйнятним.

Також на скандал відреагував стендап-комік Влад Бивалін. Він пообіцяв контролювати публікації.

Люди під дописом відреагували на це. Користувачі негативно сприйняли вибачення команди.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі з'явилось скандальне відео з учасницями "Холостяка", які нагодували борщем російського репера Моргенштерна.