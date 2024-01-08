Неудачно пошутила о вдовах: украинская стендаперша вляпалась в крупный скандал (видео)

Пошутила без раздумий, что в Украине идет полномасштабная война, которая забрала жизни тысячи военных и мирных жителей

Виктория Таран, которая является участницей юмористической программы "Алкомики", попала в скандал из-за шутки. В рамках шоу она спросила у своей собеседницы: "Знаешь ли ты, как называют счастливых женщин с деньгами?" А потом сразу же добавила: "Вдовами". Зрители начали смеяться и аплодировать Таран, однако не всем пользователям сети "зашла" такая шутка.

На это отреагировала девушка Героя Украины Дмитрия Коцюбайла Алина Михайлова. По ее словам, комики, шутящие об украинках, потерявших близких на фронте, "плюют в лицо" тысячам украинских вдов, осиротевших детей и матерей.

"Вы и ваши телки — грязь и гниль, которая должна получить абсолютный кенселинг в обществе, а еще и до этого — разбитые *бушатни. Со своими извинениями вы можете взяться за руки и пойти на *уй. А тысячам украинских вдов, осиротевшим детям и матерям – вы сегодня плюнули в лицо", — написала Михайлова.

Алина Михайлова жестко высказалась о шутке

Стоит отметить, что Таран после хейта в свой адрес извинилась за неудачную шутку. Она записала видеообращение, в котором сказала, что ее шутка неправильно поняли.

"Я точно не хотела, чтобы каждая из вас восприняла шутку на свой счет, потому что она не касалась никого из тех женщин, которые имеют мужчин-воинов. Это точно не связано с этим. Девушки, я сильно извиняюсь перед вами. Я понимаю, что эта шутка была неудачной и в реалиях войны ее нельзя было публиковать, потому что она задевает чувства каждой из вас. Я обещаю, что впредь таких шуток больше не будет", — сказала Таран.

Впоследствии видео выступления Таран было удалено со страницы "Столичного стендапа". Представители проекта извинились, отметив, что не учли возможный контекст о дружинах военных и признав, что шутка была ужасной и неприемлемой.

Также на скандал отреагировал стендап-комик Влад Бивалин. Он пообещал контролировать публикации.

Люди отреагировали на это. Пользователи отрицательно восприняли извинения команды.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети появилось скандальное видео с участницами "Холостяка", которые накормили борщом российского рэпера Моргенштерна.