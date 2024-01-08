Накормили Моргенштерна борщом и сами "наелись" хейта: сеть подорвало скандальное видео с участницами "Холостяка"

Украинизация иноагента пошла не по плану…

Сеть всколыхнуло видео, в котором российского рэпера Моргенштерна две украинки накормили борщом, а затем полураздетые веселились с ним на сцене. Девушки, которые спровоцировали новый скандал, это блоггерши и участницы "Холостяка-11" Адель Асанти и Кристина Пустовар.

Концерт проходил на Бали. А видео действа опубликовала в Instagram бывшая порноактриса и участница "Холостяка-11" Адель Асанти.

Российский рэпер поблагодарил девушек за борщ украинское "дякую". Адель Асанти, не мешкая, добавила в подпись к слову: "За такой украинский борщ грех не подякувати. Кротко украинизируем иноагента".

Фото с концерта русского рэпера

Заметим, что Моргенштерн внесен в "черный список" Минкульта и ему запрещен въезд в Украину. В начале вторжения РФ в Украину российский рэпер осудил действия Кремля, но недавно заявил, что не прочь выступить в оккупированном Донбассе, если ему разрешат вернуться домой.

Реакция пользователей сети не заставила себя ждать

За такую попытку "побрататься" с россиянином украинок обругали в комментариях.

Адель Асанти уже успела прокомментировать проделку

А вот в комментарии Фактам ICTV Адель Асанти рассказала, что общие знакомые пригласили ее и Кристину на концерт рэпера. Она считает, что это часть "информационной войны".

"Я не знала, какой будет реакция на такой перфоманс. Можно ведь и на орехи получить. Но понимала, что будет много хейта из-за этой истории. Но меня приятно поразила реакция артиста, когда он сказал на украинском "дякую". Информационная война может быть разной и такой, в частности. Инстаграмм в наше время это средство донести информацию. Кто следит за моей жизнью, знает, что это не первая моя акция, когда я обращаю внимание на Украину", — сказала девушка.

Ранее "Телеграф" писал, что популярный украинский исполнитель Дима Монатик поделился, почему решил переводить свои песни на украинский язык. По словам артиста, сначала он был категорически против, однако после одного случая изменил свое мнение.