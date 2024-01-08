Новин про корупцію в "оборонці" буде ще більше: Умєров пояснив, з чим це пов’язано

Що відбувається в Міноборони

Поява у ЗМІ великої кількості новин про корупцію під час здійснення оборонних закупівель – це наслідок проведення змін до Міноборони.

Як розповів глава Міноборони України Рустем Умєров у своєму Facebook, подібного роду зміни незабаром буде видно все частіше і частіше.

"Один з пріоритетів команди Міністерства оборони — вичищення системи від недоброчесних учасників — всередині установи і ззовні. Активно працюємо над цим — в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми її здолаємо", — написав він.

Зокрема, міністр написав, що на повну силу запрацював внутрішній аудит і було оновлено Генеральну інспекцію, завдяки яким за останні 4 місяці вдалося знайти порушень на 10 мільярдів гривень.

Умєров навів у приклад випадок, коли нещодавно було розкрито та ліквідовано корупційну схему на закупівлях артилерійських снарядів на 1,5 мільярда гривень.

"Це те, про що ми можемо говорити публічно. Попереду ще будуть новини", — додав він.

Нагадаємо, наприкінці грудня СБУ затримала начальника Головного управління Міноборони за підозрою у причетності до схеми розкрадання великої суми на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил. Через його дії закупівля снарядів здійснювалася на 30% дорожче, що призвело до втрати 1,5 мільярда гривень.