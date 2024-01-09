В Україні зафіксували рідкісне оптичне явище (фото)

Його частіше фіксують у холодну пору року

У ніч проти 9 січня українці помітили рідкісне оптичне явище. У Києві, Кропивницькому та на Донеччині було зафіксовано декілька світлових стовпів.

Про це повідомляють у соціальних мережах. Це природне явище вже спостерігали у столиці торік.

"Оптичний ефект був помічений у Києві цієї ночі. Це світлові стовпи. Їх часто можна побачити в холодну пору року", – йдеться в повідомленні.

Сонячні стовпи над Києвом

Місцеві жителі Кропивницького також зафіксували це рідкісне явище. Там у небі з’явилися одразу кілька сонячних стовпів, що утворили ліс.

Світловий ліс над Кропивницьким

На Донеччині у місті Мирноград жителі теж помітили світловий стовп.

Світловий стовп у Мирнограді

Світловий (або сонячний) стовп – один з найчастіших видів гало, візуальне атмосферне явище, оптичний ефект, який є вертикальною смугою світла.

Світловий стовп з’являється, коли сонячне світло відбивається від поверхонь найдрібніших крижаних кристалів, що є крижаними пластинками чи стрижнями з шестикутним перетином, завислих у повітрі. Такі кристали утворюються у високих перистих хмарах, найчастіше в перисто-шаруватих. Світлові стовпи частіше спостерігаються в холодну пору року. Адже за низьких температур крижані кристали утворюються й у нижчих шарах атмосфери. При формуванні сонячного стовпа світло відбивається або від верхньої або нижньої поверхні крижаної пластинки, або від торців або граней крижаного стрижня.

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