В Украине зафиксировали редкое оптическое явление (фото)

Его чаще фиксируют в холодное время года

В ночь на 9 января украинцы заметили редкое оптическое явление. В Киеве, Кропивницком и Донецкой области было зафиксировано несколько световых столбов.

Об этом сообщают в соцсетях. Это природное явление уже наблюдалось в столице в прошлом году.

"Оптический эффект был замечен в Киеве этой ночью. Это световые столбы. Их часто можно увидеть в холодное время года", – говорится в сообщении.

Солнечные столбы над Киевом

Местные жители Кропивницкого также зафиксировали это редкое явление. Там в небе появились сразу несколько солнечных столбов, образовавших лес.

Световой лес над Кропивницким.

В Донецкой области в городе Мирноград жители тоже заметили световой столб.

Световой столб в Мирнограде

Световой (или солнечный) столб – один из самых частых видов гало, визуальное атмосферное явление, оптический эффект, являющийся вертикальной полосой света.

Световой столб появляется, когда солнечный свет отражается от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов, являющихся ледяными пластинками или стержнями с шестиугольным сечением, повисшим в воздухе. Такие кристаллы образуются в высоких перистых облаках, чаще всего в перисто-слоистых. Световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года. Ведь при низких температурах ледяные кристаллы образуются и в более низких слоях атмосферы. При формировании солнечного столба свет отражается либо от верхней или нижней поверхности ледяной пластинки, либо от торцов или граней ледяного стержня.

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