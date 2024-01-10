Вперше в історії ПАРЄ: український нардеп очолить важливий комітет

Рішення вже ухвалено

Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко стане президентом Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з міграції та біженців. Це вперше в історії організації, коли українець обійме таку посаду.

Про це він повідомив у Telegram. За його словами, рішення вже ухвалене, а на січневій сесії ПАРЄ буде формально затверджено.

"Це вперше в історії ПАРЄ українець стане Президентом Міграційного комітету. Це дуже важливо. Особливо коли мільйони українців живуть у Європі", — пише нардеп.

Зазначимо, що 27 листопада 2023 року Бюро ПАРЄ також схвалило склад спеціального комітету, який працюватиме над порушенням прав українських дітей російськими окупантами. Його очолила Олена Хоменко, а до складу Комітету увійшли Євгенія Кравчук, Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір та Олександра Устинова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала РФ державою-терористом.

Також ми повідомляли, що ПАРЄ прийняла історичне рішення щодо України.