Україна у рейтингу впливових паспортів світу втратила одразу дві позиції: хто нас обійшов

Власники українського паспорта можуть їздити безвізом до 148 країн.

У міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу український закордонний паспорт опустився на дві позиції. Раніше він був на 30-му місці, зараз — на 32-му.

Своє місце у списку Україна розділила з Гренадою та Сент-Люсією. На 30 та 31 місцях зараз Маврикій та Панама. Про це йдеться у звіті The Henley Passport Index.

Консалтингова компанія створює рейтинг за кількістю країн-партнерів з безвізовим режимом. Відразу кілька країн можуть опинитися на одній позиції. На цей час без візи або з отриманням її після прибуття власники українського паспорта можуть їздити до 148 країн.

Перше місце у цьому рейтингу ділять одразу шість країн: Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сінгапур та Іспанія. Останнє місце зайняв Афганістан.

"Індекс" включає 199 різних паспортів і 227 різних туристичних напрямків. The Henley Passport Index, що оновлюється щомісяця, вважається стандартним довідковим інструментом для громадян світу та суверенних держав при оцінці місця паспорта у глобальному спектрі мобільності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2023 Україна перемістилася з 34 на 30 місце в рейтингу найвпливовіших паспортів світу. Цю позицію країна також посідала з Гренадою та Сент-Люсією.